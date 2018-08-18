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Galatasaray'ın Niasse hamlesi İngilizleri ayağa kaldırdı

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği İngiliz ekibi Everton'ın taraftarları, Niasse'nin Galatasaray'a transfer olacağı haberlerinin ardından ayağa kalktı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:48
Galatasaray'ın Niasse hamlesi İngilizleri ayağa kaldırdı

Galatasaray ile transfer döneminde adı sıkça anılan golcü oyuncu Oumar Niasse için Everton taraftarı ayağa kalktı.

Everton'da forma giydiği hiçbir dönemde ilk 11'in düzenli oyuncusu olamayan ve bu sezona da yedek kulübesinde başlayan Oumar Niasse ve Galatasaray iddialarının yeniden yükselmesinin ardından, taraftar tepki gösterdi.

Everton taraftarları Oumar Niasse'nin Galatasaray ya da başka bir takıma gönderilmesini istemiyor. Fatih Terim'in forvet adayları arasında yer alan Niasse için mavi-beyazlı ekibin taraftarları ''Lütfen satmayın'' mesajları paylaştı.

İŞTE NIASSE İÇİN GÖSTERİLEN TEPKİ:

"Lütfen Niasse'yi satmayın..."

"Yedekte sadece Dominic Calvert-Lewin varken Niasse'yi göndermek çılgınlık olur."

"Oumar'ı kadroda tutmalıyız. Oyuna sonradan girdiğinde ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz."

"Bu aptallık olur."

"Çalışkanlığını, attığı golleri seviyorum. Cenk Tosun'un yedeği olarak kalmalı."

"Tuhaf bir karar olur. Cenk sakatlanırsa hedeflerimizden uzak kalırız. Bu yüzden Niasse'nin kalmasını her zaman savunacağım."

FATİH TERİM'İN LİSTESİNİN BAŞINDA NIASSE VAR

Galatasaray Teknik DirektörüFatih Terim, Bafetimbi Gomis ayrılmasa bile kadrosunada bir santrafor daha görmek istediği için sarı-kırmızılı takım bir süredir Niasse ile ilgilenmeyi sürdürüyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:48
  1. Fatih Terim
  2. Bafetimbi Gomis
  3. Galatasaray

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