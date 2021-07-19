Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kim? Galatasaray PSV’yi elerse kimle eşleşecek?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile karşı karşıla gelecek. Galatasaray'ın turu geçmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kim?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda PSV ile 21 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Galatasaray turun ikinci maçını evinde 28 Temmuz'da oynayacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu? Peki, Galatasaray kimle eşleşti?
Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kim? Galatasaray PSV’yi elerse kimle eşleşecek?
Galatasaray, PSV'yi eler ve yoluna devam ederse 3. eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.