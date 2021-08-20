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Spor Galatasaray'ın maçı Olimpiyat'ta
Spor

Galatasaray'ın maçı Olimpiyat'ta

Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray - Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 17:18:00 -
Galatasaray'ın maçı Olimpiyat'ta

Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray - Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. 

Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu'ndaki çim bakım çalışmalarının devam etmesinden dolayı sarı-kırmızılılar iç saha maçını bu hafta kendi evinde oynayamayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, pazartesi günü saat 21.45'teki müsabakanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.
Türkiye'de korona virüs önlemleri kapsamında stadyumlara yüzde 50 taraftar alınıyor. 74 bin 753 kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaklaşık 37 bin taraftar müsabakada takımlarını destekleyebilecek.

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