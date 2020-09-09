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Spor Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı
Spor

Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

Sarı-kırmızılılar, 62 sezon mücadele ettiği ligde 22 kez şampiyon oldu - Galatasaray oynadığı 2 bin 44 maçta, bin 153 galibiyet, 521 beraberlik, 370 yenilgi aldı, 3 bin 592 gol atıp, kalesinde bin 790 gol gördü - Sarı-kırmızılı ekibin en kötü derecesi 11'incilik - En farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında elde eden Galatasaray, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0'la Fenerbahçe karşısında yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:07:51 -
Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 12 Eylül Cumartesi günü yapacağı maçla lig tarihinde 63. sezonuna girecek.

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve toplamda 22 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

Ligdeki en kötü derecesi 11'incilik olan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 44 maçta bin 153 galibiyet, 521 beraberlik, 370 yenilgi aldı, 3 bin 592 gol atıp, kalesinde bin 790 gol gördü.


- Galatasaray'ın "en"leri


Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

O G B M A Y P
2044 1153 521 370 3592 1790 3516

En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019

En kötü derecesi: 11. (1981-1982)

En iyi sezonu: 2005-2006

O G B M A Y P
34 26 5 3 82 34 83

En kötü sezonu: 1979-1980

O G B M A Y P
30 8 13 9 28 26 29

En çok maç kazandığı sezon: 1960-1961, 1987-1988 (38 maçta 27 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992'de (30 maçta 3), 2017-2018'de (34 maçta 3)

En az yenildiği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

En çok gol yediği sezon: 2015-2016 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 60) (90-30)

En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)


- Sezonlara göre performansı


Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:

Sezon DerecesiOGBMAYP
1959 2.16862191122
1959-60 3.3824104742358
1960-61 2.382765751960
1961-62Şampiyon3823114521857
1962-63Şampiyon42281131053567
1963-64 3.3416108492742
1964-65 3.3014115513139
1965-66 2.301785532042
1966-67 3.3212173533341
1967-68 3.3213109443636
1968-69Şampiyon 3019 83491446
1969-70 7.30101010272130
1970-71Şampiyon301785511842
1971-72Şampiyon301785341442
1972-73Şampiyon301992471247
1973-74 5.301398291635
1974-75 2. 301668362438
1975-76 3.3012135362337
1976-77 5.3010137362633
1977-78 3.3013125382638
1978-79 2.301776471741
1979-80 9.30 8139282629
1980-81 3.301389282534
1981-82 11. 32101210262632
1982-83 3.3417197503344
1983-84 3.3417107542944
1984-85 5.3411149342836
1985-86 2.3620160572056
1986-87Şampiyon362385552454
1987-88Şampiyon382792863590
1988-89 3.362097763169
1989-90 4.341969592663
1990-91 2.301974633164
1991-92 3. 301938543560
1992-93Şampiyon 302064742166
1993-94Şampiyon302244672870
1994-95 3.342167763869
1995-96 4.342158673868
1996-97Şampiyon342572903082
1997-98Şampiyon342365864375
1998-99Şampiyon342392853078
1999-00Şampiyon342473772379
2000-01 2.342347773573
2001-02Şampiyon342464753178
2002-03 2.342455612777
2003-04 6.3415910564754
2004-05 3.342446642576
2005-06Şampiyon 342653823483
2006-07 3.3415118583756
2007-08Şampiyon342473642379
2008-09 5. 341879573961
2009-10 3.341978613564
2010-11 8.3414416414646
2011-12Şampiyon4025114783086
2012-13Şampiyon342185663571
2013-14 2.3418115593265
2014-15Şampiyon342455603577
2015-16 6.34 13 12 9 6949 51
2016-17 4. 34 20 410 65 40 64
2017-18 Şampiyon34 24 3 7 7533 75
2018-19 Şampiyon34 20 9 5 723669
2019-20 6.34 15 11 8 5537 56

Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

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