  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ın lig serüveni
Spor

Galatasaray'ın lig serüveni

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 62 sezonda en farklı galibiyetini 8-0'lık skorlarla aldı - En farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile yaşayan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü - Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi - Toplamda üst üste 37 maç yenilmeyen Galatasaray, buna karşın üst üste 9 müsabakada galibiyete hasret kaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:18:43 -
Galatasaray'ın lig serüveni

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 62 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

- En farklı skorlu galibiyetleri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç
1959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu 8-0
1992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray 1-8
2000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor 7-0
2017-201803.03.2018Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7

- En farklı skorlu yenilgileri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç
2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray 6-0
2001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray 5-0
1989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray 5-1
2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1
195914.06.1959Fenerbahçe-Galatasaray 4-0
1995-199604.05.1996Galatasaray-Kocaelispor 0-4
1996-199708.09.1996Galatasaray-Fenerbahçe 0-4
2005-200622.04.2006Fenerbahçe-Galatasaray 4-0
2013-201419.04.2014Galatasaray-Kasımpaşa 0-4
2014-201526.10.2014İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0
2016-2017 10.04.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0
2018-201901.09.2018Trabzonspor-Galatasaray 4-0

- En çok gol attığı maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
1959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu 8-0
1992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray 1-8
1970-197109.01.1971Galatasaray-PTT 7-1
1970-197106.06.1971PTT-Galatasaray 1-7
1988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor 7-3
1991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7
2000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor 7-0
2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7

- En çok gol yediği maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç
2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray 6-0
1989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray 5-1
2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1
1991-199222.04.1992Fenerbahçe-Galatasaray 5-2
1998-199915.11.1998Galatasaray-Trabzonspor 3-5
2001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray 5-0
2008-200922.02.2009Galatasaray-Kocaelispor 2-5

- En gollü maçları

Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
1988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor 7-3
1991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7
1993-199417.10.1993Galatasaray-Kocaelispor 5-4
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray 1-8
1997-199816.11.1997Altay-Galatasaray 4-5
2001-200226.08.2001Çaykur Rizespor-Galatasaray 3-6
2007-200809.02.2008Galatasaray-Manisaspor 6-3

- Galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 12 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ile 1988-1989 sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 12 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.

Galatasaray'ın 12 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç
1987-198803.04.1988Gençlerbirliği-Galatasaray 1-2
10.04.1988Galatasaray-Altay 5-1
17.04.1988Kocaelispor-Galatasaray 1-2
24.04.1988Galatasaray-Samsunspor 3-0
30.04.1988Galatasaray-Malatyaspor 3-1
08.05.1988Denizlispor-Galatasaray 1-2
15.05.1988Galatasaray-Karşıyaka 2-0
22.05.1988Adana Demirspor-Galatasaray 0-5
29.05.1988Galatasaray-Boluspor 1-0
1988-198921.08.1988Galatasaray-Karşıyaka 4-1
28.08.1988Sakaryaspor-Galatasaray 1-3
04.09.1988Galatasaray-Malatyaspor 6-0

- Yenilgi serisi

Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.

Galatasaray'ın 5 maçlık yenilgi serisindeki maçlar şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç
2003-200413.03.2004Akçaabat Sebatspor-Galatasaray 2-1
20.03.2004Galatasaray-Çaykur Rizespor 1-2
26.03.2004Samsunspor-Galatasaray 1-0
04.04.2004Galatasaray-Beşiktaş 1-2
10.04.2004MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-0

- Yenilmezlik serisi

Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.

- Kazanamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.

- Gol atma serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

- Gol yememe serisi

Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:

Sezon Tarih MaçSonuç
1969-197025.01.1970Samsunspor-Galatasaray 0-0
22.02.1970Altınordu-Galatasaray 0-0
01.03.1970Galatasaray-İstanbul 0-0
08.03.1970Galatasaray-Vefa 2-0
22.03.1970Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-0
29.03.1970Beşiktaş-Galatasaray 0-0
05.04.1970Galatasaray-Samsunspor 2-0
12.04.1970Galatasaray-Gençlerbirliği 1-0
19.04.1970Ankara Demirspor-Galatasaray 0-1

- Gol yeme serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.

- Gol atamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:

Sezon Tarih MaçSonuç
1969-197026.04.1970Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
03.05.1970Galatasaray-Bursaspor 0-0
10.05.1970Galatasaray-Göztepe 0-0
17.05.1970Altay-Galatasaray 1-0
24.05.1970PTT-Galatasaray 1-0
27.05.1970Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-0

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı
Gündem

53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırsısının sorumlularından mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı