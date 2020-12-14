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Spor Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor
Spor

Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda yarın 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:23:00 -
Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Elemeleri, Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 21.00'de 3. Lig 2. Grup  takımı ise  Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 90 dakika içinde beraberlik olması durumunda, tek maç eleme yöntemine göre 15 dakikalık iki uzatma oynanacaktır. Burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecektir.
Galatasaray ve Darıca Gençlerbirliği oynayacakları maçla ilk yarışmacıları olacak.

Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayacak olan Galatasaray, bu kupayı en çok kazanan takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda 18 kez kupayı müzesine götürdü. Cimbom son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı.

BAY Süper Lig'in 12. haftasını geride bırakan Galatasaray, son 6 maçında rakiplerine yenildi. Sarı-kırmızılılar bu periyotta 5 galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldılar. Aslan, son yenilgisini evinde Alanyaspor'a 2-1'lik skorla aldı. Bu 6 maçta Cimbom rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve 3 gol yedi.

Darıca Gençlerbirliği kupa macerasına ikinci turdan itibaren başladı. Darıca, bu turda Belediye Kütahyaspor'u 2-1 yenerken, 3. Turda Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yendi. Sarı-yeşilliler sonunda 4. turda Bandırmaspor'u 1-0 geçerek 5. tura çıktı.

Darıca Gençlerbirliği, 3.Lig 2. Grup'ta 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 sayı ile 4. sırada yer alırken, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

Galatasaray'da corona virüs testi pozitif çıkan 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu, mücadelede yer alamayacak.

Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği arasındaki mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılığını Hüsnü Emre Çelimli ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi  Bayram Başkan olacak.

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