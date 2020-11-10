  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears
Spor

Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears

Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında yarın Danimarka ekibiyle karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:53:49 -
Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında yarın Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçını deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takımı ile yapan Galatasaray, sahadan 93-84 mağlup ayrıldı. Bakken Bears ise ilk müsabakasında İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 98-73 yenildi.

4 Kasım'da oynanması gereken Galatasaray-Bakken Bears maçı, Danimarka ekibinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile il..
AK Parti'den 'Berat Albayrak' açıklaması!
Siyaset

AK Parti'den 'Berat Albayrak' açıklaması!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile ilgili soruya ..
Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu
Dünya

Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bildirisi hakkında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bildiriyi ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay