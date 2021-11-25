Galatasaray’ın kaç puanı var? Avrupa Ligi E Grubu puan durumu
Galatasaray gruptan çıktı mı? Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu maçında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler E Grubu puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray’ın grupta kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda 5.hafta maçları oynandı. Temsilcimiz Galatasaray’ın kaç puanı olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray’ın kaç puanı var?
Galatasaray’ın kaç puanı var? Avrupa Ligi E Grubu puan durumu
Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray ile Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile Lazio karşı karşıya geldi.
Avrupa Ligi 6.Hafta maçında Galatasaray 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.
*Mücadeleler 20.45’te başladı. Maç sona erdiğinde puan durumu güncellenecek.