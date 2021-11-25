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Spor Galatasaray’ın kaç puanı var? Avrupa Ligi E Grubu puan durumu
Spor

Galatasaray’ın kaç puanı var? Avrupa Ligi E Grubu puan durumu

Galatasaray gruptan çıktı mı? Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu maçında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler E Grubu puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray’ın grupta kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 22:06:00 - 2021-11-25 22:52:46
Galatasaray’ın kaç puanı var? Avrupa Ligi E Grubu puan durumu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda 5.hafta maçları oynandı. Temsilcimiz Galatasaray’ın kaç puanı olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray’ın kaç puanı var?

Galatasaray’ın kaç puanı var? Avrupa Ligi E Grubu puan durumu

Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray ile Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile Lazio karşı karşıya geldi.

Avrupa Ligi 6.Hafta maçında Galatasaray 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.

*Mücadeleler 20.45’te başladı. Maç sona erdiğinde puan durumu güncellenecek.

Galatasaray-Marsilya maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçı ne oldu?
Galatasaray-Marsilya maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçı ne oldu?

Spor

Galatasaray-Marsilya maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçı ne oldu?

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