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Spor

Galatasaray'ın ilk onbiri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Lazio ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Yeniakit Publisher
2021-09-16 18:42:00 -
Galatasaray'ın ilk onbiri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Lazio ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile

 
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