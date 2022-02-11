Galatasaray'ın genç yeteneği sezon sonu gidiyor mu?

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kötü gidişe ligde hafta sonu oynayacağı Kayserispor maçıyla son vermek isteyen Galatasaray'da 36 maçta 9 gol ve 7 asistle takımın en önemli oyuncusu durumundaki Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Performansıyla sarı kırmızılılar adına felaket sezonunun elle tutulur tek iyi yönü olan 23 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'nın birçok kulübü takip altına almıştı.

Galatasaray'ın yanı sıra A Milli Takım formasıyla çıktığı 8 maçtaki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Kerem için Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin nabız yokladığı belirtilmişti. Son larak m'e son olarak Stuttgart ve Atletico Madrid'in genç futbolcuya talip olduğu basına yansımıştı.

Sabah'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu için son transfer haberi ise İngiltere'den geldi. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a kiralayan Brentford'da sarı kırmızılı takımın maçlarını izleyen scoutlar Kerem'e hayran oldu.

Premier Lig ekibi Brentford, 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil çok iyi anlaştığı Kerem ile ilgili olumlu referans verdi.

Brentford güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı.