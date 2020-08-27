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Spor Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynaması gereken hazırlık maçı iptal edildi
Spor

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynaması gereken hazırlık maçı iptal edildi

Sarı-kırmızılı ekip, 3 Eylül'de Hatayspor ile bir hazırlık maçı oynayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:40:24 -
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynaması gereken hazırlık maçı iptal edildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık maçı programında değişiklik yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ilk haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi.

Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele, saat 17.00’de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

31 Ağustos Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

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