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Spor Galatasaray'ın galibiyeti Rus basınında: Ağla Lokomotiv ağla
Spor

Galatasaray'ın galibiyeti Rus basınında: Ağla Lokomotiv ağla

Galatasaray'ın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 1-0 yenmesi Rus basınında geniş yer buldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 16:38:00 -
Galatasaray'ın galibiyeti Rus basınında: Ağla Lokomotiv ağla

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 1-0 yenmesi Rus basınında geniş yer buldu.

Rus haber ajansı RİA, "Tamamıyla sıfır: Lokomotiv, Avrupa Ligi maçında Galatasaray'a yenildi" başlığıyla servis ettiği haberde, Galatasaray'ın 7 puanla gruptaki liderliğini koruduğunu yazdı.

Haberinde uzmanların görüşlerine yer veren Sport-Express, "Lokomotiv, gruptan çıkma şansını kaybetti. Ağla, Lokomotiv, ağla" ifadelerini kullandı.

Gazeta.ru haber portalı, "Grupta sonuncu: Lokomotiv, Galatasaray'a yenildi" başlığıyla haberi okurlarına sunarken, Tass haber ajansı ise başkent temsilcisinin gruptan çıkma umudunu sürdürdüğü yorumunu yaptı.

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