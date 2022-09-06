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Spor Galatasaray'ın eski yıldızı devreye girdi!
Spor

Galatasaray'ın eski yıldızı devreye girdi!

Galatasaray'da transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Icardi ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda James Rodriguez iddiası gündeme bomba gibi düştü. Katar ekiplerinden Al Rayyan forması giyen ve Avrupa'ya dönmek isteyen James Rodriguez için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 09:58:00 -
Galatasaray'ın eski yıldızı devreye girdi!

Galatasaray'da transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Icardi ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda James Rodriguez iddiası gündeme bomba gibi düştü. Katar ekiplerinden Al Rayyan forması giyen ve Avrupa'ya dönmek isteyen James Rodriguez için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray için ortaya atılan James Rodriguez iddiası taraftarı heyecanlandırdı. Özellikle o mevkide oynayan Emre Akbaba'nın performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için girişimlere başladığı ifade edildi.

James Rodriguez'in Avrupa'ya dönme isteği herkes tarafından biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Cavani transferini duyuran Valencia'ya mesaj gönderen James Rodriguez, "Cavani'ye yardımcı olacak birini arıyorsanız beni alabilirsiniz. Katar'dan yürüyerek gelebilirim' ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiyalı yıldızın ülkesinden LA10 adlı internet sitesinin haberine göre; Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki yıldızın şartlarını soruşturuyor. Falcao ile aynı ülke vatandaşı olan James için yıldız oyuncudan transferde yardım istenecek.

 

 

 


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