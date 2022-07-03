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Spor Galatasaray'ın eski oyuncusuna büyük şok!
Spor

Galatasaray'ın eski oyuncusuna büyük şok!

Kariyerine Brezilya'da devam eden Felipe Melo, hayatının şokunu yaşadı. Dün gece oynanan maçtan sonra eşi ve çocuklarıyla evine dönmek için arabasına binen Brezilyalı yıldız soyguna uğradı. Arabasını ve tüm değerli eşyalarını soygunculara kaptıran Melo, hayatını zor kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 10:05:00 -
Galatasaray'ın eski oyuncusuna büyük şok!

Kariyerine Brezilya'da devam eden Felipe Melo, hayatının şokunu yaşadı. Dün gece oynanan maçtan sonra eşi ve çocuklarıyla evine dönmek için arabasına binen Brezilyalı yıldız soyguna uğradı. Arabasını ve tüm değerli eşyalarını soygunculara kaptıran Melo, hayatını zor kurtardı.

Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan Felipe Melo soyguna uğradı. Brezilya'da Fluminense'de forma giyen 39 yaşındaki oyuncu ailesiyle birlikte büyük bir olay yaşadı. Tüm eşyalarını soygunculara kaptıran Melo, hayatını zor kurtardı.

SİLAHLARI YOKTU
Oynadıkları maç çıkışı ailesi ve çocuklarıyla arabasına binen Melo, soyguncuların gazabına uğradı. Arabadan inmesini ve tüm değerli eşyalarını bırakması istenen Melo, hayatını zor kurtardı. Ailesiyle birlikte arabadan inen ve tüm eşyalarını silahı olmayan hırsızlara bırakan Melo büyük bir şok yaşadı. Brezilya polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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