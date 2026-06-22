Galatasaray’ın eski duvarı Komşu’ya gidiyor: İşte Inaki Pena'nın yeni adresi

Katalan devi Barcelona ile yollarını kesin olarak ayıran ve bir dönem Galatasaray kalesini de başarıyla koruyan 26 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena'nın yeni adresi netleşti. Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun duyurduğu transfer bombasına göre, İspanyol kaleci 3 milyon euro bonservis bedeliyle Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalamak üzere Atina’ya uçuyor.