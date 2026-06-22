  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çikolata çiçeklenmesi en büyük sebep: Çikolatalara kağıt sarılmasının sebebi ortaya çıktı... Hızlı içine çekiyor Durum ciddi: Fenerbahçe küme düştü: Edson Alvarez ders olmadı Bir gecelik ücreti cep yakıyor! İstanbul'un en lüks 10 oteli belli oldu Anafartalar Lisesi sahibi FETÖ imamı Hakan Çiçek'in foyasını oğlu ortaya çıkardı Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum' Bir anda ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi: Meşhur pratik yöntem ile kesinlikle israf olmuyor Bilim adamı kendine yeni evren yapmaya başladı: İki zıt yaklaşımın çözümünü bulmak için dev hareket Merkez Bankaları kasaları doldurdu! Türkiye dünya devlerini geriye bırakarak listede yukarılara tırmandı
Türkiye
8
Yeniakit Publisher
Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum'

Antalya'da bir üst geçit üzerinde meydana gelen ve dört otomobilin birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum'

Kaza, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum'

Edinilen bilgiye göre, Memduh Y.'nun kullandığı 07 CKY 450 plakalı otomobil Mevlana üst geçidinde trafikte beklemekte olan 07 CID 690 plakalı otomobile çarptı.

#3
Foto - Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum'

Çapmanın şiddetiyle otomobil önünde beklemekte olan 07 CEK 073 ve 05 ADU 765 plakalı araçlara çarptı.

#4
Foto - Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum'

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#5
Foto - Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum'

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlarda bulunan vatandaşların sağlık durumlarını kontrol ederken, kendisini iyi hissetmediğini söyleyen 07 CKY 450 plakalı araç sürücüsü Memduh Y. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#6
Foto - Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum'

Kazaya karışan 07 CID 690 araç sürücüsü Zafer Demir, trafik yoğunluğu nedeniyle araçların durduğunu belirterek, "Trafik çok sıkışıktı. Haliyle bizde durduk. En arkadaki araç artık kaçla geliyordu, 100'le mi 150 ile mi bilmiyorum. Geldi arkadan gelen araç duramayınca hepimize vurdu. O, ona, o bize derken 4 araç birbirine girdi" dedi.

#7
Foto - Üst geçitte zincirleme kaza! 'Kaçla geliyordu bilmiyorum'

Kaza nedeniyle uzun süre trafik sıkışırken, polis ekipleri kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
36 yıldır başkandı! Bendevi Palandöken yeniden seçildi
Gündem

36 yıldır başkandı! Bendevi Palandöken yeniden seçildi

İlk kez 1990 yılında Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TBBF) Başkanı seçilen mevcut başkan Bendevi Palandöken..
Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan "imha edilsin" sözlerine sert tepki
Gündem

Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan “imha edilsin” sözlerine sert tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başörtülü kadınları hedef alan nefret içerikli sözlere tepki gösterdi... ..
Genelev sokağından alıp Abdülhamid Han’ın saray bahçesine diktiler! Hayasız kadın heykeli kaldırılsın!
Gündem

Genelev sokağından alıp Abdülhamid Han’ın saray bahçesine diktiler! Hayasız kadın heykeli kaldırılsın!

CHP zihniyetinin geçmişteki tartışmalı icraatlarını ve 1974 yılındaki "Güzel İstanbul" heykeli krizini köşesine taşıyan Yeni Akit Yazarı, Ta..
Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı!
Eğitim

Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime aç..
Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı
Gündem

Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada başörtülülere yönelik nefret kusarak "kapalılar imha edilsin" paylaşımı yapan Hatice Öncel ..
Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler
Gündem

Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sinsi küresel oyunları bozmak ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmek adına Mısır'ın başkenti Kahire'de peş pe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23