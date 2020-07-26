Galatasaray'ın en istikrarlısı Marcao

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, Marcos do Nascimento Teixeira "Marcao" oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon lig müsabakalarında 32 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao aldı. 24 yaşındaki stoper, tamamı ilk 11'de olmak üzere 28 müsabakada oynadı ve 2 bin 473 dakika sahada kaldı.

Marcao'yu bir başka Brezilyalı Mariano Filho takip etti. Mariano, 28 maçın 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 318 dakika süre aldı.

Galatasaray'a 2011'de transfer olan ve her sezon takımın en istikrarlısı unvanını alan Fernando Muslera, bu sezon üçüncü sıraya geriledi. Ligin 27. haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde kaval kemiği kırılan Uruguaylı futbolcu, tamamı ilk 11'de olmak üzere 26 müsabakada kaleyi korudu. Muslera, toplamda 2 bin 274 dakika formasını terletti.

En golcüsü Falcao

Galatasaray'ın ligde bu sezon en fazla gol atan futbolcusu Radamel Falcao oldu.

Sarı-kırmızılı ekibe sezon başında transfer edilen Kolombiyalı yıldız, 16 müsabakada 10 kez fileleri havalandırdı.

Falcao'yu 7 kez gol sevinci yaşayan Adem Büyük ile 6 kez fileleri havalandıran Sofiane Feghouli takip etti.

Galatasaray'da Younes Belhanda ile devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel 5'er, Emre Akbaba 4, Ryan Donk 3, Jean Michael Seri, Marcelo Saracchi ve sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Florin Andone 2'şer, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo, Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram da 1'er kez rakip ağları havalandırdı.

Sezonu 55 golle tamamlayan Galatasaray'ın 4 golünü ise Antalyaspor'dan Ondrej Celustka, Göztepe'den Lamine Gassama, Çaykur Rizespor'dan Montassar Talbi ve Kasımpaşa'dan Yassine Meriah kendi kalesine gönderdi.

En hırçını Marcao

Galatasaray'da sezonun en hırçın futbolcusu olarak Marcao öne çıktı.

Bu sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giyen 32 futbolcu, 7 kırmızı, 77 sarı kart gördü.

Bu futbolculardan Brezilyalı savunmacı Marcao, 28 lig müsabakasında 1 kırmızı, 11 sarı kartla en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Marcao'nun ardından en hırçın isim 1 kırmızı, 7 sarı kartla Younes Belhanda oldu. Bu oyuncuları birer kırmızı, üçer sarı kartla Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Jean Michael Seri izledi. Fazla forma şansı bulamayan Ahmet Çalık ile devre arasında takımdan ayrılan Emre Mor da 1'er kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Futbolcuların performansı

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Galatasaray futbolcuları ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Dakika Gol Kırmızı kart Sarı kart Marcao 28 28 2473 - 1 11 Mariano Filho 28 26 2318 - - 9 Fernando Muslera 26 26 2274 - - 1 Ömer Bayram 29 25 2263 1 - 7 Sofiane Feghouli 27 27 2200 6 1 3 Ryan Donk 26 23 2131 3 - 6 Jean Michael Seri 27 23 2081 2 1 3 Younes Belhanda 23 21 1762 5 1 7 Mario Lemina 20 19 1538 - - 4 Ryan Babel 15 13 1243 5 - 5 Adem Büyük 26 12 1226 7 1 3 Yuto Nagatomo 15 14 1203 1 - - Marcelo Saracchi 14 14 1143 2 - 5 Radamel Falcao 16 13 1110 10 - 1 Emre Akbaba 17 12 979 4 - - Steven Nzonzi 10 10 900 - - 1 Christian Luyindama 10 10 885 - - 1 Okan Kocuk 9 8 786 - - 1 Henry Onyekuru 10 8 737 1 - 2 Martin Linnes 12 6 721 - - 1 Taylan Antalyalı 15 6 639 1 - - Florin Andone 9 6 490 2 - 1 Ahmet Çalık 11 6 485 - 1 - Emre Mor 10 3 366 - 1 1 Şener Özbayraklı 8 4 331 - - 1 Emre Taşdemir 6 3 264 - - - Selçuk İnan 8 3 298 - - - Jimmy Durmaz 11 1 208 - - 2 Mbaye Diagne 3 3 203 - - - Emin Bayram 4 1 141 - - - Jesse Sekidika 6 - 82 - - - Yunus Akgün 5 - 19 1 - 1





