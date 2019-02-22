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Galatasaray’ın bu sezonki Avrupa performansı

Galatasaray, bu sezon 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 8 karşılaşmaya çıktı ve 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 13:38
Galatasaray’ın bu sezonki Avrupa performansı

Galatasaray, bu sezon 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 8 karşılaşmaya çıktı ve 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica’ya elenerek bu sezon için Avrupa kupalarına veda etti. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt gruplardan başlama hakkı elde eden sarı-kırmızılılar D Grubu’nda Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova ile mücadele etti. Gruplara içeride 3-0’lık L. Moskova galibiyetiyle başlayan Aslan, daha sonra oynadığı 5 maçta 1 puan elde edebildi ve sahasında sadece Schalke ile 0-0 berabere kaldı. Cimbom 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 4 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Fatih Terim’in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi’nde rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü.



Avrupa Ligi son durak


UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu’nda Benfica ile eşleşen Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı rakibine 2-1 mağlup oldu. Portekiz deplasmanında da 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılıların böylece bu sezonki Avrupa macerası sona ermiş oldu.


Avrupa kupalarında bugüne kadar 279 kez mücadele eden Galatasaray, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 kez de rakiplerine mağlup oldu. 73 maçta ise berabere kaldı. Avrupa’daki 99. galibiyetini Şampiyonlar Ligi ilk maçında L. Moskova karşısında elde eden sarı-kırmızılılar, daha sonraki oynadığı maçlardan kazanamayınca 100. zaferini alamadı.



1 galibiyet, 2 beraberlik aldı


Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 6, Avrupa Ligi’nde 2 olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkan Cimbom 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu 8 maçta 6 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 10 gole engel olamadı.



6 gol 5 isimden geldi


Galatasaray bu sezon Avrupa kupalarında attığı 6 golün 2’sini şu anda kadroda yer alamayan Eren Derdiyok kaydetti. Diğer golleri ise Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli ve Christian Luyindama attı. Garry Rodrigues, Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo da birer asist ile Avrupa macerasında takıma katkı verdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:38
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