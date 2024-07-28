Galatasaray’ın beklentisi büyük! Barış Alper için karar verildi

Galatasaray, gelecekteki yol haritasını belirlerken genç yetenek Barış Alper Yılmaz’a özel bir strateji uygulayacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için Sacha Boey benzeri bir yaklaşımı benimseyecek.

30 MİLYON ALTI TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesi hala bir yıl daha devam ediyor ve Galatasaray, bu süre zarfında 30 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Milli futbolcuyla yapılan görüşmelerde bu tutum net bir şekilde iletilmiş durumda.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İPLE ÇEKİYOR

Barış, Galatasaray’dan ayrılmak için aceleci davranmıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı heyecanla bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında gösterdiği performans sonrası Barış Alper Yılmaz’a Sacha Boey benzeri bir teklif gelmesini bekliyor.

Eğer böyle bir teklif gelirse, milli futbolcu ara transfer döneminde takımdan ayrılacak. Geçtiğimiz sezon

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray formasıyla 55 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 7 gol atıp 12 asistle önemli bir performans sergilemişti.