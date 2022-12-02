Galatasaray'ın başına bela oldu! Devamlı diretiyor...

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, devre arası transfer görüşmeleri için şimdiden kolları sıvarken, gelecek isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak konusu. Sarı-Kırmızılılar'da yerli kuralı da düşünülerek bazı isimlerle yolların ayrılması planlanırken, bu isimlerden olan van Aanholt ile yapılan görüşmelerde menajerinin talepleri yönetimi şaşırttı.

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Crystal Palace'tan 2021 yılında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan performansıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, takımdan gönderilmesi planlanan isimler arasında.

Sarı-Kırmızılılar ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncu, bonservisini alıp gitmeye yanaşmazken, menajeri ile yapılan görüşmelerde herhangi bir mutabakat sağlanabilmiş değil.

Menajerinin yönetimden talepleri şaşırtırken, oyuncunun hem bu sezonun ikinci yarısından olan alacağını, hem gelecek sezon olan alacağının tamamını istiyor. Hollandalı oyuncunun bir başka talebi ise sözleşmesinde yer alan şampiyonluk primleri olduğu iddia edildi.

Van Aanholt’un menajeri yapılan fesih görüşmesinde, ''Oyuncum kalırsa şampiyonluk yolunda Galatasaray’a yardım edeceğine inanıyor. Ayrılması durumunda şampiyonluk priminin tamamını talep ediyor'' ifadelerini kullanırken, Van Aanholt'la gibi Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncuyla yolların ayrılmasının Galatasaray’a şampiyonluk yolunda darbe vuracağı görüşünü savunduğu öne sürüldü.

Hollandalı oyuncunun son dönem tavırları ise Buruk’u rahatsız ediyor. Adeta kenara çekilmiş gibi tavırlar sergileyen van Aanholt’un takıma negatif enerji vermesinden rahatsız.

Bunu da Başkan Dursun Özbek’le paylaştı. Bu süreçte eğer sol bekle bir anlaşma olmazsa sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi de gündeme gelecek.