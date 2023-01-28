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Spor O isim duyurdu! Galatasaray'ın arka bahçesi PSG! Yine bir yıldız yolda...
Spor

O isim duyurdu! Galatasaray'ın arka bahçesi PSG! Yine bir yıldız yolda...

Galatasaray'da transferden sorumlu yönetici Erden Timur, Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Renato Sanches'in durumunu sordu.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 17:09:00 - 2023-01-28 17:10:08
O isim duyurdu! Galatasaray'ın arka bahçesi PSG! Yine bir yıldız yolda...

Galatasaray'da transferden sorumlu yönetici Erden Timur, Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Renato Sanches'in durumunu sordu.

Galatasaray, ara transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı kulübün yönetim, PSG'de forma giyen Renato Sanches transferi için harekete geçildi. Haber7.com'a göre; Sezon başında PSG'den Icardi'yi kiralayan Galatasaray şimdi de Fransız kulübünün Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in peşinde.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu.

TARAFTARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaşanan gelişmeler taraftarları da bir hayli heyecanlandırmış durumda.

Sarı kırmızılıların, Portekizli oyuncu Renato Sanches'e ilgisi taraftarların oldukça dikkatini çekti.

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