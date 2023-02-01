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Spor Galatasaray'ın aksattığı ödeme ortalığı karıştırdı! İzmir ekibi Altay puan silme cezasıyla karşı karşıya
Spor

Galatasaray'ın aksattığı ödeme ortalığı karıştırdı! İzmir ekibi Altay puan silme cezasıyla karşı karşıya

Galatasaray'ın Altay'dan transfer ettiği Kazımcan Karataş'ın 20 milyon TL'lik bonservis bedelinin ikinci taksitini ödemediği öğrenildi. İzmir ekibine 31 Ocak'ta ödenmesi gereken 10 milyon TL'nin ödenmemesi İzmir ekibini puan silme cezasıyla karşı karşıya bırakabilir. Diğer yandan Galatasaray'ın 10 milyon TL'yi ne zaman ödeneceği ise merak konusu.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 20:20:00 -
Galatasaray'ın aksattığı ödeme ortalığı karıştırdı! İzmir ekibi Altay puan silme cezasıyla karşı karşıya

Galatasaray'da ödeme krizi baş gösterdi. Sarı-Kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Kazımcan Karataş'ın bonservis taksitini vadesi geçmesine rağmen ödemediği belirtildi. Alacağını tahsil edemeyen İzmir ekibi, puan silme cezasıyla karşı karşıya. Galatasaray'ın genç sol bekin ödemesini ne zaman yapacağı belirsizliğini koruyor.

Galatasaray zamanında ödeme yapmadı

Ajansspor, İzmir ekibi Altay'dan sol bek Kazımcan Karataş'ı 20 milyon TL bonservis ücretiyle transfer eden Galatasaray'ın siyah-beyazlılara dün ödenmesi gereken 10 milyon TL'lik ikinci taksiti ödemediği öğrenildi.

Altay yönetimi sıkıntıya girdi

Sarı-kırmızılıların 31 Ocak'ta vadesi dolan borcu ödememesi, kaynak arayan Altay yönetimini sıkıntıya soktu. Mevcut oyuncularının ödemelerini yapan Altay yönetimi, FIFA'ya açtıkları davaları kazanan eski yabancı oyuncularına bu ay içerisinde ödeme yaparak olası puan silme cezalarının önüne geçmek istiyor.

Süper Lig'de 5 maça çıktı

Kazımcan Karataş bu sezon ligde 5 maça çıktı ve 294 dakika süre aldı. 20 yaşındaki sol bekin gol veya asist katkısı bulunmuyor.

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