'Galatasaray'ı yener şampiyon oluruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Rizespor deplasmanının dönüş yolunda oyuncularına yaptığı konuşmada, şampiyonluğa inancını yinelediği kaydedildi. Deneyimli teknik adamın, "Galatasaray'ı sahasında yeneceğiz, bu kalite ve güc sahibiz. Sezon sonunda şampiyon olacağız" dediği belirtildi.

Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rızespor'u deplasmanda yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla oturduğu liderlik koltuğunu Galatasaray'ın önceki gün Ankaragücü'nü yenmesinin ardından yeniden ezeli rakibine bırakan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, şampiyonluktan emin.

Deneyimli teknik adamın, Çaykur Rizespor maçı sonrası dönüş yolunda oyuncularına yönelik olarak yaptığı değerlendirmede bu inancını onlara da aktardığı ifade edildi.

"Galatasaray'ı sahasında yenecek güce sahibiz"

İsmail Kartal takıma, "Nefes nefese bir şampiyonluk mücadelesi oluyor. Galatasaray'ın da bizim de zorlu maçlarımız var, ancak bizim kalan haftalarda puan kaybetme lüksümüz yok. Kalan maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşacağız. Panik olmadan taktik konsantrasyonu koruyarak oynayacağız. Birlikte mücadelenize ne kadar devam ediyorsunuz bu önemlidir. Yapmamız gereken soğukkanlı olmak, çalışmaya devam etmek ve inanmak. Galatasaray'ı da sahasında yeneceğiz, bu kalite ve güce sahibiz. Sezon sonunda şampiyon olacağız" dedi.

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