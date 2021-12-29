  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ı sarsacak gelişme! Dinleme cihazları bulundu
Spor

Galatasaray'ı sarsacak gelişme! Dinleme cihazları bulundu

Süper Lig'de zor günler geçiren ve Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray Kulübü'nü sarsacak bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 13:24:00 -
Galatasaray'ı sarsacak gelişme! Dinleme cihazları bulundu

Galatasaray Spor Kulübü 15 gündür bu skandalla çalkalanıyor. İddialara göre Başkan Burak Elmas’ın odasında gizlenmiş iki adet ortam dinleme cihazı bulundu!

Galatasaray’da uzun zamandır gündemi işgal eden ‘köstebek’ iddialarında önemli gelişmeler yaşandı.

Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve ‘köstebek’ imasında bulunmuştu.

Galatasaray Başkanı Elmas’ı iki böcekle dinlemişler

Terim’den sonra Başkan Burak Elmas da aynı dertten yakınıp, “Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz” diye serzenişte bulunmuştu.

İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı! Odasında “böcek” tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas’ın hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor.

Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesiymiş.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şahin

yalandan kim ölmüş başka kılıflar bulmak lazım.
  • Yanıtla

Çoban

Hadii canım! Onun için elendi demek kupadan!!!!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay