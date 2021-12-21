Galatasaray'ı kiralık verdiği oyuncusu yıktı
Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0'lık bir hezimete uğradı.
Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Adana Demirspor 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'ın kiralık oyuncusu kazandırdı
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 53 ve 58. dakikalarda Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün attı.
İstanbul takımlarına karşı 29 maç sonra Süper Lig'de kazanan Adana Demirspor, puanını 29'a yükseltti.
Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray, 24 puanda kaldı. Adana Demirspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak.
Galatasaray ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.