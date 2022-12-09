Galatasaray'ı çıldırtacak haber! Olursa fena...

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Fernando Muslera'dan yoksun çıkma tehlikesiyle karşı karşıya. Gana-Uruguay maçı sonrası çıkan olaylar sebebiyle Fernando Muslera ağır bir cezanın eşiğinde. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Okan Kocuk ile başlayabilir.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi büyük endişe hakim. Dünya Kupası'ndaki Uruguay-Gana maçı sonrası yaşananlar sebebiyle Fernando Muslera 10-15 maç arası men cezası tehlikesiyle karşı karşıya. Galatasaray söz konusu durumda Fenerbahçe derbisine Okan Kocuk ile çıkabilir.

Fernando Muslera'nın formasını giydiği Uruguay, Dünya Kupası'ndaki son maçında Gana ile karşılaştı. Bu mücadelede hakem Daniel Siebert'in kararları oldukça tartışıldı. Maç sonrasında ise Uruguay cephesi başta Fernando Muslera olmak üzere büyük tepkiler gösterdiler. Bu tepkiler ise Galatasaray'ın kalecisine pahalıya patlayabilir. FIFA, Fernando Muslera da dahil 4 Uruguaylı futbolcuya ağır ceza vermeye hazırlanıyor.

Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. En büyük ceza Gimenez'e gelecek ve 15 maçtan men ihtimali var.

10-15 MAÇ MEN ALABİLİR

Fernando Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu. Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir. Galatasaray'da ise FIFA'nın Muslera için vereceği 'men' kararının Süper Lig 'de uygulanma ihtimali endişesi hakim.

Buradaki kritik nokta ise FIFA'nın cezayı açıklarken Muslera'yı hangi maddeden cezalandıracağı. Eğer Muslera "bireysel disiplin cezası" cezası alırsa, bu ceza sadece Uruguay Milli Takımı'nı değil; Galatasaray'ı da etkileyecek. Fernando Muslera'nın herhangi bir men cezası alması halinde cezasını Süper Lig'de çekeceği kaydedildi. Bu durumda Muslera, ocak ayında oynanacak Fenerbahçe derbisini de kaçıracak ve kaleye Okan Kocuk geçecek.