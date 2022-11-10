Galatasaray'ı ayağa kaldıran hırsızlık!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sponsor firma tarafından Galatasaray Spor Kulübü'ne, futbolcuların ve teknik heyetin kullanımı için verilen orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort çorap gibi ürünlerin kulüp bilgisi dışında ve rıza alınmadan üçüncü kişiler tarafından internet ortamında satışa sunulduğu gerekçesiyle soruşturma yapılarak, iddianame hazırlandı.

2 bin 443 adet forma, çorap, şort gibi özel ürünleri çalıp, ikinci el uygulamasıyla sattıkları iddiasıyla 4'ü kulüpte görevli, 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

Galatasaray Akademisi sorumlusu, şoför, çamaşırhane çalışanı ile masörün de aralarında olduğu şüpheliler hakkında, 'Zincirleme şekilde bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?

Galatasaray Futbol A Takımı'nın 2020 ve 2021 sezonunda oynayacağı maç sayısı kadar, sponsor firma tarafından; futbolcular ve teknik heyete forma, şort, çorap ve yağmurluk gibi malzemeler temin edilmişti. Bu ürünler planlanan süreden önce tükendi. Bunun üzerine kulüpte sayım yapıldı. 2 bin 443 adet ürünün eksik olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler takibe alındı

Toplam değeri 25 bin 487 lira olan kayıp ürünlerle ilgili inceleme başlatıldı. Kulüpte; şoför, malzeme sorumlusu, temizlik görevlisi ve masör olarak çalışan 4 kişi ile onlarla bağlantılı 2 şüpheli takibe alındı. Profesyonel kullanıma uygun malzemelerin şüpheliler tarafından internette ikinci el ürün sitelerinde satışa sunulduğu belirlendi.

İfadeleri ortaya çıktı

Şüphelilerden Buğra Fatih Ünsal ifadesinde, müşterileri arasında GS'li futbolcular da olan berber Yılmaz Yanık isimli şüpheliden, onun aracılığıyla tanıştığı Kulüpte akademi sorumlusu olarak çalışan Gürsel Polat'tan ürünleri aldığını söyledi. Kendisinin koleksiyoner olduğunu söyleyen şüpheli Ünsal, İbrahim ve Yılmaz isimli güvenlik görevlilerinden de ürün satın aldığını anlattı.

Formalar internet ortamında satışa çıkarılmış

Şüpheli Yılmaz Yanık ispe, Buğra Fatih Ünsal'a 3-5 adet tişört sattığını, bunları da kendisine şüpheli Gürsel Polat’ın getirdiğini, hırsızlık yapmadığını ileri sürdü.

Kulüpte şoför olarak çalışan şüpheli Ahmet Kör ise, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde her görevliye kullanılması için birer takım halinde malzeme verildiğini, kendisine ait olan bu ürünleri internet ortamında satışa çıkardığını belirterek, kulübe ait malzemeleri çıkarmadığını dile getirdi.