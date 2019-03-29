Galatasaray'dan UEFA müjdesi Galatasaray, 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken 75 milyon liranın ödenerek UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.

Galatasaray, 31 Mart tarihine kadar yaplması gereken zorunlu ödemenin yerine getirildiğini açıkladı. Gerekli koşullar yerine getirildi Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir." denildi.

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