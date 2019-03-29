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Galatasaray'dan UEFA müjdesi

Galatasaray, 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken 75 milyon liranın ödenerek UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.

29 Mart 2019 Cuma 18:29
Galatasaray'dan UEFA müjdesi

Galatasaray, 31 Mart tarihine kadar yaplması gereken zorunlu ödemenin yerine getirildiğini açıkladı.

Gerekli koşullar yerine getirildi

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir." denildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:29
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