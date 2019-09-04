Galatasaray’dan Türk Telekom Stadyumu’nda imza şov

Galatasaray yeni transferleri için Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Törende milli takımlarında olan Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Steven Nzonzi yer almadı ve video ile mesajlarını iletti.

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yeni transferler Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve bonservisi bu sezon alınan Christian Luyindama katıldı.

Milli takımlarında olan Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Steven Nzonzi ise yer almadı.

Töreni izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, kombineleriyle giriş yaparken ayrıca 250 TL değerinde GS Store’dan alışveriş yapan taraftarlar da imza törenini ücretsiz izledi. Diğer taraftarlar ise Passolig’den 23 TL karşılığında biletlerini aldı.

İmza töreni için sahanın ortasına platform kuruldu. Futbolcu çıkış tünelinden tek tek anons edilerek sahaya giren yeni transferler, taraftarların tezahüratları eşiğinde kırmızılı halıdan geçerek platformdaki yerini aldı.

Mustafa Cengiz: “Falcao’nun maaşının bir kısmını NEF verecek”

Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Çok gergin bir transfer dönemin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaray aslanlarını huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için çok teşekkür ederiz. Biz taraftarlarımızın isteğini, en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık. Özellikle Falcao transferinde maaşın belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz NEF’e çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız” diye konuştu.

Başkan Cengiz, ayrıca bugün doğum günü olan Teknik Direktör Fatih Terim’in doğum gününü de kutladı.

Milli takımlarında olanlar video mesaj yolladı

Milli takımlarında olduğu için törene katılamayan Babel, Jimmy, Andone ve Nzonzi, taraftarlara mesaj yolladı. Futbolcuların video mesajları da stadyumda bulunan skorboarddan yayınladı. Törende olamadıkları için üzgün olduklarını belirten futbolcular, başarı sözü verdi.

Falcao’ya yoğun ilgi

İmza törenine Kolombiyalı golcü Radamel Falcao damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Falcao’ya yoğun ilgi gösterirken, tezahüratlarla yıldız oyuncuya destek verdi. Ayrıca 33 yaşındaki futbolcu taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Falcao sahaya çıktığında taraftarlar tribünlerde meşale yaktı.

Fatih Terim’in doğum günü unutulmadı

Galatasaraylı taraftarlar Teknik Direktör Fatih Terim’in doğum gününü de unutmadı. Bugün 66. yaşına giren Terim için taraftarlar, ‘İmparator Fatih Terim’ tezahüratlarında bulundu. Stadın skorboardlarından Fatih Terim’in eski fotoğrafları gösterilirken, hoparlörden de ‘Çocukluk aşkımsın’ bestesi çaldı.

Öte yandan imza töreninde DJ Suat Ateşdağlı da gösteride şarkılarıyla taraftarları coşturdu. Ayrıca sanatçı Alya da ‘Kupalara layık sen’ adlı sarı-kırmızılıların bestesini söyledi.