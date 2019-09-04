0553 313 94 23

Galatasaray’dan Türk Telekom Stadyumu’nda imza şov

Galatasaray yeni transferleri için Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:17
Galatasaray’dan Türk Telekom Stadyumu’nda imza şov

Galatasaray yeni transferleri için Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Törende milli takımlarında olan Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Steven Nzonzi yer almadı ve video ile mesajlarını iletti.


Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yeni transferler Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve bonservisi bu sezon alınan Christian Luyindama katıldı.


Milli takımlarında olan Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Steven Nzonzi ise yer almadı.


Töreni izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, kombineleriyle giriş yaparken ayrıca 250 TL değerinde GS Store’dan alışveriş yapan taraftarlar da imza törenini ücretsiz izledi. Diğer taraftarlar ise Passolig’den 23 TL karşılığında biletlerini aldı.


İmza töreni için sahanın ortasına platform kuruldu. Futbolcu çıkış tünelinden tek tek anons edilerek sahaya giren yeni transferler, taraftarların tezahüratları eşiğinde kırmızılı halıdan geçerek platformdaki yerini aldı.



Mustafa Cengiz: “Falcao’nun maaşının bir kısmını NEF verecek”


Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Çok gergin bir transfer dönemin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaray aslanlarını huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için çok teşekkür ederiz. Biz taraftarlarımızın isteğini, en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık. Özellikle Falcao transferinde maaşın belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz NEF’e çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız” diye konuştu.


Başkan Cengiz, ayrıca bugün doğum günü olan Teknik Direktör Fatih Terim’in doğum gününü de kutladı.



Milli takımlarında olanlar video mesaj yolladı


Milli takımlarında olduğu için törene katılamayan Babel, Jimmy, Andone ve Nzonzi, taraftarlara mesaj yolladı. Futbolcuların video mesajları da stadyumda bulunan skorboarddan yayınladı. Törende olamadıkları için üzgün olduklarını belirten futbolcular, başarı sözü verdi.



Falcao’ya yoğun ilgi


İmza törenine Kolombiyalı golcü Radamel Falcao damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Falcao’ya yoğun ilgi gösterirken, tezahüratlarla yıldız oyuncuya destek verdi. Ayrıca 33 yaşındaki futbolcu taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Falcao sahaya çıktığında taraftarlar tribünlerde meşale yaktı.



Fatih Terim’in doğum günü unutulmadı


Galatasaraylı taraftarlar Teknik Direktör Fatih Terim’in doğum gününü de unutmadı. Bugün 66. yaşına giren Terim için taraftarlar, ‘İmparator Fatih Terim’ tezahüratlarında bulundu. Stadın skorboardlarından Fatih Terim’in eski fotoğrafları gösterilirken, hoparlörden de ‘Çocukluk aşkımsın’ bestesi çaldı.


Öte yandan imza töreninde DJ Suat Ateşdağlı da gösteride şarkılarıyla taraftarları coşturdu. Ayrıca sanatçı Alya da ‘Kupalara layık sen’ adlı sarı-kırmızılıların bestesini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:17
  1. fotoğraf
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dış gebelik nedir?
    1. Dış gebelik nedir?
    2. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    3. Samandağ’da hırsızlık yapan 3 kişi..
    4. Gaziantep’te alacak verecek kavgası: 1..
    5. Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı
    6. Türk Telekom Stadyum’daki imza..
    7. Galatasaray’dan Türk Telekom..
    8. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    9. Filenin Sultanları, yarı finalde
    10. Hakkari'de bir terörist daha etkisiz..
    11. Brent petrolün varili 60,60 dolar
    12. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı..
    13. Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı..
    14. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    15. Yeni doğan bebekler en kolay nasıl..
    16. Otomobilin dereye düşme anı güvenlik..
    17. Meteoroloji'den 13 il için son dakika..
    18. Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek..
    19. Bencic ABD Açık'ta yarı finalde
    20. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    21. Aracında kurşun yağmuruna tutulan..
    22. Samandağ’da 200 kök Hint keneviri ele..
    23. Kastamonu Belediyespor'da Şampiyonlar..
    24. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019..
    25. CHP'nin ABD işbirlikçiliği bir kez..
    26. Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı..
    27. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    28. Milli sporcu Erken, Kaş’ta Sivas..
    29. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Benim faize..
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!