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Galatasaray'dan transfer bombası Josef de Souza

Galatasaray bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza için harekete geçti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:33
Galatasaray'dan transfer bombası Josef de Souza

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Rodrigues transferine Josef de Souza’yı alarak misilleme yapacak. Ndiaye’nin boşluğunu Seri ile dolduran Sarı-Kırmızılılar, Sevilla’ya sattığı Fernando’nun yerine ise Brezilyalı ön liberoyu kadrosuna katıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’de forma giyen 30 yaşındaki Sambacı ile görüşen Cim-Bom, yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Kiralık olarak geliyor

Ekonomik olarak küçülme kararı alan Arap kulübünün de Josef de Souza’nın yüksek maliyetinden kurtulmak için transfere yeşil ışık yaktığı ve Galatasaraylı yöneticilere zorluk çıkarmayacakları bildirildi. Taraflar, Brezilyalı ön liberonun 1 yıllığına kiralanması konusunda büyük ölçüde anlaşırken, aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanacağı ve Josef’in Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği kaydedildi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giydi

Fenerbahçe’nin 2015 yılında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sao Paulo’dan transfer ettiği Josef, Sarı-Lacivertli takımın formasını 3 sezon giydi. Geçen sezon başında 11 milyon euroluk bonservis bedeliyle Suudi Arabistan kulübü Al Ahli’nin yolunu tutan tecrübeli futbolcu, burada 15 lig maçında forma şansı bulup takımına 1 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı. Josef’in, Al Ahli Kulübü ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:33
  1. Galatasaray
  2. Josef de Souza
  3. Fenerbahçe
  4. Al Ahli

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