Galatasaray'dan Torreira açıklaması

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci başladı: Sosyal konut başvuruları nasıl yapılacak, şartları neler?

Fransız dergisi Le Point "Avrupa Erdoğan’sız adım atamıyor!" Kimse ona söz söyleyemiyor

Alman General konuştu! 800 bin askerle Rusya’ya saldırırız

Murat Kurum paylaştığı video ile vatandaşları uyardı: 500 bin konut projesinde başvurular başlıyor!

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!

Ahmed Şara ABD’de açık açık söyledi: “İsrail’den talebimiz…”

Okuyunca kahkaha atacaksınız! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

İstemezükçü kafa Togg’a da taktı
Galatasaray, 3 puan kaybettiği Kocaelispor maçını tamamlayamayan Torreira ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Torreira, Kocaelispor maçının 64. dakikasında yerini Gabriel Sara'ya bırakmıştı.

Hamas, bir leşten daha kurtuldu
Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneyinde leşine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıy..
Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım
Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'yi durdurmak için harekete geçti. Bu olay sonrası siyaset dünyası sarsıldı. ..
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında görüşme olacağına yönelik iddialar gündemdeyken, Rus cephesi, “Biz ..
