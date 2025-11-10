Galatasaray'dan Torreira açıklaması
Galatasaray, 3 puan kaybettiği Kocaelispor maçını tamamlayamayan Torreira ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.
Torreira, Kocaelispor maçının 64. dakikasında yerini Gabriel Sara'ya bırakmıştı.