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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Porto'da forma giyen...

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya başlayana Galatasaray, Portekiz takımlarından Porto'da top koşturan Hector Herrera'yı yakın takibe aldı.

19 Şubat 2019 Salı 12:28
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Porto'da forma giyen...

Benfica maçı için bugün Portekiz'e gidecek olan Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia geldi. Takımla birlikte Portekiz'e gidecek Albayrak'ın burada bir transfer görüşmesi yapacağı belirtildi.

Herrera'nın menajeriyle görüşme

Lizbon'a gidecek olan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın burada, menajer Matias Bunge ile buluşacağı ve Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera konusunu masaya yatıracağı iddia edildi. Galatasaray'da sezon sonunda Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor. Ayrıca bir yıllığına kiralanan Ndiaye de Stoke City'ye dönecek. Ayrıca bir yıllığına kiralanan Ndiaye de Stoke City'ye dönecek.

Tampico, Pachuca ve Porto formaları giyen Herrera, bu sezon 38 maçta forma giydi, 6 gol atıp, bir de asist yaptı.

(Fotomaç)

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:28
  1. Galatasaray
  2. Porto
  3. Hector Herrera
  4. Portekiz

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