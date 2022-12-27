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Spor Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Erden Timur bitirecek...
Spor

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Erden Timur bitirecek...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur sezon başında yaptığı ses getiren transferlerle dikkat çekmişti. Sarı-Kırmızılı idareci bu kez sürpriz bir isme yöneldi. Erden Timur'un transfer gündemindeki o ismi Marca duyurdu. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2022-12-27 17:29:00 -
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Erden Timur bitirecek...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur sezon başında yaptığı ses getiren transferlerle dikkat çekmişti. Sarı-Kırmızılı idareci bu kez sürpriz bir isme yöneldi. Erden Timur'un transfer gündemindeki o ismi Marca duyurdu. İşte detaylar…

Erden Timur şampiyonluk için gözünü kararttı. Galatasaray'ın sezon başında yaptığı yıldız transferlerde başrol oynayan Erden Timur bu kez sürpriz bir hamleye imza atıyor. Galatasaray, La Liga'dan sağ bek transferi yapıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Erden Timur, beklenmedik bir isme kancayı taktı. Marca'nın haberine göre Galatasaray, Getafe'nin sağ beki Juan Iglesias'la ilgileniyor.

Akşam'a göre; Erden Timur'un temasları bizzat yürüttüğü oyuncunun İngiltere'den de birkaç talibi bulunuyor. Erden Timur'un elini çabuk tutup transferi ocak ayında bitirmek istediği belirtiliyor. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kendi mevkisinde La Liga'nın en iyi isimlerinden biri olarak gösterilen Iglesias, bu sezon ligde 13 maça çıkıp 1 gollük katkı verdi.

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Yorumlar

Coşkun

Hz. Adem a. s. dünyaya geleli mö 4500 yıl olmuş iken bu 7500 yıllık yalan size hiç titakışmadı
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