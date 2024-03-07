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Spor Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
Spor

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 01:13:00 -
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

7 yıldız futbolcusu birden sakatlanan Galatasaray'ın Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, son durum hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, bugünkü antrenmanda sakatlığı bulunan oyuncuların sağlık durumları hakkında medya mensuplarına detaylı bilgi verdi.

İşte takımın 7 yıldız oyuncusunun son sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 8'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. Ardından yarım sahada minyatür kale maçla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, antrenmanda sakatlıkları bulunan oyuncuların durumları hakkında bilgi verdi. İnce, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları sebebiyle antrenmana katılamadığını belirtti ve Abdülkerim Bardakcı'nın Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceğini ifade etti.
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Antrenmanda yer alan Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech'in ise Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacaklarına, antrenmandaki performanslarına göre karar verileceğini aktardı.

Galatasaray, taraftarları tarafından merakla beklenen maça hazırlıklarını tamamlamak üzere yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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