Galatasaray'dan Mustafa Pektemek açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer konularının görüşülmesi üzerine yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Türk Telekom Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Pektemek'i kadrolarına kattıkları iddiasına yanıt veren Albayrak, "Şu an bizim Beşiktaş'tan hiçbir futbolcu için talebimiz yok. Sadece eskiden beri Beşiktaş Kulübü'yle götürdüğümüz o dostluğu göstermek istedim. Mustafa Pektemek transferi söz konusu değil. Kesinlikle şu anda Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuya talip değiliz" diye konuştu.