  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklama:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:31:42 -
Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklama:

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçireceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur." denildi.

Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiği açıklamada, "Başkanımızın tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı