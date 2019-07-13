Galatasaray'dan Mehmet Topal bombası! Fatih Terim telefonla aradı ve... Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli yıldız Mehmet Topal'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Süper Lig’in son şampiyonu ekibi Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mehmet Topal'ı kadrosunda istiyor. İşte detaylar... Edinilen bilgilere göre; Vize işlemlerini başlatan Mehmet Topal, İngiltere ve İspanya'ya transfer görüşmesine gidiyor. Fatih Terim tecrübeli futbolcuyu aradı Yurt dışı görüşmeleri için İspanya ve İngiltere'ye gidecek olan Mehmet Topal'ı Fatih Terim de kadrosunda istiyor. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, Mehmet Topal'ı arayarak "Gel bize" dedi. Topal'dan Terim'e yanıt Mehmet Topal ise "Hocam öncelik yurt dışı, olmazsa konuşuruz" açıklaması yaptı. Topal geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 3 gol, 3 asist ile sezonu kapatmıştı. (Ajansspor)

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