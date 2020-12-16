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Spor Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması: Test sonuçları pozitif çıktı
Spor

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması: Test sonuçları pozitif çıktı

Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:57:00 -
Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması: Test sonuçları pozitif çıktı

Galatasaray'da son yapılan koronavirüs testlerinde 2 futbolcununvirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz gün Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup edip adını bir üst tura yazdırmıştı.

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