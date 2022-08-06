Galatasaray'dan Kluivert ve Belotti atağı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Antalyaspor maçı ile merhaba diyecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kluivert için kollar sıvandı

Sarı-Kırmızılılar, Mertens ve Torreira'nın ardından İtalya'dan bir yıldızı daha getirmek için kolları sıvadı. Aslan, Roma'nın genç yıldızı Justin Kluivert'ı kiralamak için teklif yaptı.

Belotti'ye de ilgi var

Transfer dönemi kapanmadan santrafor mevkiine de transfer yapmak isteyen Cimbom, İtalyan golcü Belotti'yi gündemine almış durumda.