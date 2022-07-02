Galatasaray'dan KAP'a dev sponsorluk açıklaması
Galatasaray Spor Kulübü, sponsorluk görüşmeleri kapsamında Kuwait Airlines ile görüşmelere başlandığını 'KAP’a bildirdi.
Galatasaray Spor Kulübü, sponsorluk görüşmeleri kapsamında Kuwait Airlines ile görüşmelere başlandığını 'KAP’a bildirdi.
Süper Lig devi Galatasaray, sponsorluk kapsamında Kuwait Airways ile görüşme yaptıklarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;
Yürütülen sponsorluk görüşmeleri hakkında hâkim hissedarımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:
"Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme yönünde, gerekse yeni iş birlikler üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Bu çerçevede çeşitli kurumlarla farklı aşamalara gelmiş çalışmalarımız devam etmektedir.
Uluslararası havayolu firması Kuwait Airways ile olan görüşmelerimiz henüz başlangıç noktasındadır.
Yönetimimizin benimsediği şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Galatasaray Spor Kulübü"
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.