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Spor Galatasaray'dan iki kulübe teşekkür mesajı
Spor

Galatasaray'dan iki kulübe teşekkür mesajı

Galatasaray; PSV, St. Johnstone ve Randers Avrupa maçlarının statlarında oynanmasına izin veren Başakşehir ve Kasımpaşa’ya teşekkür mesajı yolladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:40:00 -
Galatasaray'dan iki kulübe teşekkür mesajı

Galatasaray , PSV ve St. Johnstone Avrupa maçlarının Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanmasını sağlayan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetimine teşekkür etti.

Sarı-Kırmızılı ekip, Randers maçında ev sahipliği yapacak olan Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner ve kulüp yönetimine de bir teşekkür mesajı yayınladı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yayınlanan teşekkür metinleri şu şekilde:

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nun zemin çalışmaları sürecinde kendimizi evimizde hissettiren, 28 Temmuz 2021 tarihindeki Galatasaray - PSV Eindhoven ve 5 Ağustos 2021 tarihindeki Galatasaray - St. Johnstone maçlarımızı Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynamamızı sağlayan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve kulüp yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Danimarka’nın Randers takımı ile karşı karşıya geleceğimiz UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında bize ev sahipliği yapacak olan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadını kulübümüze tahsis eden, Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Sayın Turgay Ciner ve kulüp yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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