THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Galatasaray'dan iki bomba transfer daha!

Galatasaray, Stoke City'de forma giyen eski oyuncusu Badou Ndiaye ile büyük ölçüde anlaştı.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:37
Galatasaray'dan iki bomba transfer daha!

Müthiş bir transfer yarışının ardından Emre Akbaba'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor... Sarı-Kırmızılılar şimdi de kalan iki haftalık sürede diğer eksik bölgeleri takviye etmek için çalışıyor. Cimbom'da imzaya en yakın isim Badou Ndiaye. Senegalli yıldızın dönüşü an meselesi.

NDIAYE'DE ANLAŞMA TAMAM

Stoke City ve Ndiaye ile her konuda anlaşan yönetim pazartesi veya en geç salı transferi resmen açıklayacak. Stoper transferindeki hedefi rota da Stoke City... Listenin ilk sırasında Bruno Martins Indi var.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

26 yaşındaki Hollandalı stoperin kiralanması için de İngiliz kulübüne teklif yapıldı. Martins Indi teklife sıcak bakarken, Stoke ile görüşmeler devam ediyor. Fatih Terim de Indi'nin transferini çok istiyor.

KULİSLERDE GOMEZ İDDİASI!

Galatasaray Ndiaye ve Indi'yi kadrosuna katarsa, bir de forvet transferi yapıp noktayı koyacak. Dün kulislerde Mario Gomez'in ismi konuşulmaya başlandı. Ancak yöneticiler Alman yıldızı yalanladı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 11:37
  1. Galatasaray
  2. Badou Ndiaye
  3. Stoke City
  4. Bruno Martins Indi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı
    1. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni..
    2. Türk karikatürist İtalyanları..
    3. Avcılar'da dehşet! Karısını öldürüp..
    4. Katarlı gazeteci Siyonist Arapları..
    5. Apartmanın dibine tuvaletini yapan..
    6. Höyükteki kaçak kazıda sızan gazdan..
    7. Filistinli iş adamından, içimizdeki..
    8. Türkiye'nin dev sigorta şirketi..
    9. Sınırda teröre dev darbe! Binlerce..
    10. AK Parti MYK'da devir teslim töreni..
    11. Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
    12. Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!..
    13. Kurbanlık hayvan pazarında yer..
    14. Sırbistan: Türkiye karşıtı bir..
    15. Suçlarına camiyi alet etmişler!
    16. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    17. İBB kurban kesim yerleri 2018
    18. Prototip üretimi tamamlandı... Uçuşa..
    19. Türkiye'den ABD açıklaması: Biz buna..
    20. Dövizdeki hareketlilik fiyatları..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek