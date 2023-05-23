Galatasaray'dan Icardi bombası

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasının en önemli konularından biri, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı...

Son oynanan Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren İcardi, kulüp tarihine de iz bırakmayı başardı.

8 AYDA 20 GOL

Drogba bir buçuk yıllık Türkiye macerasını 20 golle tamamlamıştı. Falcao da iki sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 20 kez ağları sarstı.

İcardi ise Drogba ve Falcao'dan çok daha az sayıda maça çıkmasına rağmen 8 ayda 20 gole ulaştı. Derbilerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı boş geçmeyen Arjantinli dünya yıldızı, tribünlerin sevgilisi oldu.

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İcardi ayrıca 8 gol pası vererek çok yönlü bir hücum oyuncusu olduğunu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu ile müthiş uyum yakalayan 30 yaşındaki Tangocu'ya Kerem tam 5 asist yaptı.

GELECEĞİ NETLEŞTİ

Sarı-kırmızılı idarecilerin bonservisini almak için görüşmeler yaptığı Arjantinli yıldızın geleceği netleşti...

Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray'ın Icardi ile yeni sözleşme için her konuda anlaşmaya vardığını açıklarken, sözleşme detaylarını da paylaştı.

İşte Murat Özbostan'ın yazısı;

G.Saray taraftarının artık en çok merak ettiği konu İcardi'nin kalıp kalmayacağı. Bu konuda çok sayıda haber yapılıyor. G.Saray yönetimi 1 aydır görüşme halinde. Gelinen noktada her şey yolunda gidiyor. Ama ağır ilerliyor! Yıllardır G.Saray o mevkiye çok para harcadı, çöpe gitti paralar... İcardi'nin, Fransa'nın ardından bu kadar başarılı olacağını açıkçası kimse tahmin etmiyordu.

G.Saray, İcardi'yi renklerine bağlayacak ve görkemli bir imza töreni yapacak. Sözleşmenin 2 yıl olması bekleniyor. Rakam bonuslarla 5 milyon Euro'nun üstünde olacak. İcardi'nin kalmak istemesi avantaj. Mesele biraz da PSG'yi ikna etmeye kaldı.