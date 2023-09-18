Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hakim Ziyech, Samsunspor maçında iyi bir görüntü verdi. Hakim Ziyech'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına ilk 11'de başlayacağı öne sürülüyor.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hakim Ziyech, Samsunspor maçında iyi bir görüntü verdi. Hakim Ziyech'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına ilk 11'de başlayacağı öne sürülüyor.
Hakim Ziyech, Süper Lig'deki Samsunspor maçında Galatasaray formasını ilk kez sırtına geçirdi. Kopenhag maçı öncesi teknik heyetin, Faslı yıldızla ilgili kararını verdiği belirtildi.
Sonradan dahil olduğu Samsunspor müsabakasında iyi bir performans sergileyen Hakim Ziyech'e ilk 11 yolunun göründüğü belirtildi.
HAKİM ZIYECH İDDİASI
Sabah'ın haberine göre teknik direktör Okan Buruk, Kopenhag maçında Hakim Ziyech'i ilk 11'de sahaya sürecek.
Galatasaray 20 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında Kopenhag'ı ağırlayacak. Müsabaka 19:45'te başlayacak.
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