Galatasaray’dan forvet hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ta forma giyen Bosna Hersekli golcü Ermedin Demirovic için harekete geçtiği öne sürüldü. Demirovic’in Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken hücum hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, VfB Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic’in şartlarını sorduğu iddia edildi.

Yağız Sabuncuğlu'nun aktardığına göre, Galatasaray’ın hem oyuncunun koşulları hem de Stuttgart’ın olası bir ayrılık için belirleyeceği şartlar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

STUTTGART İLE 2028’E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

25 Mart 1998 doğumlu Bosna Hersekli santrforun Stuttgart ile sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor. Transfermarkt, Demirovic’in güncel piyasa değerini 22 milyon euro olarak gösteriyor.

1.85 metre boyundaki golcü, santrforun yanı sıra hücum hattının iki kanadında da görev yapabiliyor.

Demirovic, geride kalan 2025-26 Bundesliga sezonunda Stuttgart formasıyla 12 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.