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Spor
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8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

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8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'ı 30 günlük süreçte 8 maçlık zorlu bir fikstür bekliyor. İşte o maçlar…

#1
Foto - 8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

Sarı-kırmızılı ekip, sıradaki 8 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak. Söz konusu zorlu dönem ligdeki Kasımpaşa maçıyla başlayıp, 7 Kasım'da oynanacak Amed Sportif Faaliyetler müsabakasıyla sona erecek. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ortalama dört günde bir maç oynayacak.

#2
Foto - 8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

Yaz transfer döneminde Rafael Leao, Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 30 günde hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iyi sonuçlar için mücadele edecek.

#3
Foto - 8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

SEZONUN İLK 7 MAÇINDAKİ PERFORMANSI Galatasaray, sezon başından beri 6'sı Süper Lig'de ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 7 resmi maça çıktı.

#4
Foto - 8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

Ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşayan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 13 kez rakip ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü. "Cimbom" bu sezon çıktığı tek Şampiyonlar Ligi müsabakasında ise Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 yenildi.

#5
Foto - 8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 30 günlük süreçte Avrupa'da önemli takımlarla karşılaşacak.

#6
Foto - 8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

Bu sezon organizasyondaki ilk maçında puan alamayan Galatasaray, 2. haftada Pedri, Rodri, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran İspanya devi Barcelona ile karşılaşacak.

#7
Foto - 8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlara kalmak için bu süreçte Barcelona'nın yanı sıra Fransız ekibi Lille ve Almanya temsilcisi Stuttgart ile mücadele edecek.

#8
Foto - 8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

DERBİDE FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK Galatasaray, bu 30 günlük süreçte en önemli rakiplerinden Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler ile 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. Söz konusu derbi, ligdeki şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olacak.

#9
Foto - 8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

İÇ SAHA AVANTAJINA SAHİP Galatasaray, söz konusu 8 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak. Sırasıyla Kasımpaşa, Barcelona, Fenerbahçe, Stuttgart ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarını evinde oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde önemli bir iç saha avantajına sahip olacak.

#10
Foto - 8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

Galatasaray, diğer 3 maçta ise Gençlerbirliği, Lille ve TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

#11
Foto - 8 kritik maça çıkacak! Galatasaray’ın bir aylık zorlu fikstürü

GALATASARAY'IN 8 MAÇLIK FİKSTÜRÜ Galatasaray'ın söz konusu 30 günlük dönemde 8 maçlık fikstürü şu şekilde…

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