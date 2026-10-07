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Dünya Merz’den Filistin devleti mesajı: Barış için en iyi yol
Dünya

Merz’den Filistin devleti mesajı: Barış için en iyi yol

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Merz’den Filistin devleti mesajı: Barış için en iyi yol

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in yanında bir Filistin devleti kurulmasının bölgedeki halkların barış ve güvenlik içinde yaşaması için en iyi yol olduğunu belirtti. Merz, Almanya’da Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi de sürdüreceklerini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yazılı açıklamasında bölgenin geleceğine ilişkin yeni bir düzen kurulması gerektiğini ifade ederek Filistin devletinin bu hedefteki önemine dikkat çekti.

İsrailliler, Filistinliler ve komşularının güvenlik içinde yaşayabileceği bir düzenin temellerinin atılması gerektiğini belirten Merz, Alman hükümetinin bu amaç doğrultusunda çalıştığını kaydetti.
Merz, “İnancımıza göre, bu hedefe en iyi şekilde İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla ulaşılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Merz, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrailliler, Filistinliler ve komşularının barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği yeni bir düzenin temellerini atmak zorundayız. Hükümetimiz, bu amaç için çaba göstermektedir. İnancımıza göre, bu hedefe en iyi şekilde İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla ulaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Ekim 2023'te hayatını kaybedenleri andığını, geride kalanların acı ve yaralarının iyileşebileceğini umduğunu vurguladı.

Almanya'da karşı çıkılmayan bir antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) artışı yaşandığına işaret eden Merz, şunları kaydetti:

"Hükümet, antisemitizmin tüm yeni ve eski biçimleriyle kararlılıkla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yahudiler, Almanya’nın her yerinde korkusuzca yaşayabilmelidir. Yahudi yaşamı, toplumumuzda gelişmeye devam edebilmelidir. Bu nedenle antisemitik olaylara ve saldırılara karşı tüm kararlılığımızla mücadele ediyoruz."

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