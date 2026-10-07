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Gündem Ankara’da kimlik kontrolünde silahlı saldırı: Polis Ahmet Türkoğlu şehit oldu
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Ankara’da kimlik kontrolünde silahlı saldırı: Polis Ahmet Türkoğlu şehit oldu

Yeniakit Publisher
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Ankara’da kimlik kontrolünde silahlı saldırı: Polis Ahmet Türkoğlu şehit oldu

Ankara’da durdurulan bir otomobildeki kişilerin kimlik kontrolü sırasında açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Araçtaki iki kişi yakalanırken, saldırının ardından intihara teşebbüs eden şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Karacaören Mahallesi’ndeki TOKİ yolunda saat 23.30 sıralarında gerçekleştirilen “şok” uygulamada bir otomobil durduruldu. Araçta bulunan üç kişiden ön koltuklarda oturan ikisinin kimlik kontrolü yapıldı.

Arka koltuktaki kişinin kontrolüne geçildiği sırada araçtan inen şüpheli, polis memuru Ahmet Türkoğlu’na tabancayla iki el ateş etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan Türkoğlu, ilk müdahalenin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memuru, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay, saat 23.30 sıralarında Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri ‘şok’ uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilin ön koltuklarında oturan 2 kişiye kimlik kontrolü yapılırken arka koltukta oturan bir kişi araçtan indikten sonra görev yapan polis memuru Ahmet Türkoğlu’na tabancayla 2 el ateş etti. Daha sonra kaçmaya çalışan şüphelilerden 2’si yakalanırken, polise ateş açan saldırgan ise intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Henüz ismi ulaşılamayan şüpheli, ağır yaralı olarak ele geçirildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Türkoğlu ise müdahalelere rağmen şehit oldu.

‘BAŞIMIZ SAĞ OLSUN’

Olaydan sonra hastaneye gelen Ankara Valisi Yakup Canbolat, açıklamada bulundu. Vali Canbolat, "TOKİ yolu ‘şok’ uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var. Üç kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuza iki el ateş ediyor. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Araç kaçıyor araçtaki 2 kişi yakalandı. Onlar alındı ve saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Maalesef bu akşam böyle bir olay yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Gecenin Karanlığını Bölen Kahpe Kurşunlar ve Yarım Kalan Bir Hayat: Şehit Ahmet Türkoğlu Ankara’nın ayazı çökerken sokaklara, sessizliği korumak, evlerinde huzurla uyuyan binlerce insanın can güvenliğini sağlamak için nöbet tutan yüreklere hain bir gölge düştü. Pursaklar ilçesinde, Karacaören TOKİ yolu üzerinde kurulan o "şok" uygulama noktası, sadece bir kontrol alanı değil; vatan sevgisinin, görev aşkının ve sabaha sağ salim uyanacak bir şehrin güvencesiydi. Saatler gece yarısına yaklaşırken, polis memuru Ahmet Türkoğlu ve mesai arkadaşı bir bekçi, şüpheli bir aracı durdurdu. Sıradan, rutin bir kimlik kontrolüydü başlayan. Kanunun ve nizamın güler yüzüyle arabaya yaklaşan kahraman polisimiz, biraz sonra hayatının son saniyelerini yaşayacağından, arkada oturan caninin karanlık emellerinden habersizdi. Öndeki iki kişinin kimlikleri incelenirken, insanlıktan nasibini almamış o karanlık el, arkadan sinsice ve kalleşçe uzandı. Silahından çıkan iki el kor ateş, gecenin zifiri karanlığını delerek doğrudan bir vatan evladının göğsüne saplandı. O an zaman durdu, Pursaklar’ın sokaklarında yankılanan silah sesleri, bir ailenin ocağına düşen yangının ilk çığlığı oldu. Ağır yaralanan Ahmet Türkoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çırpınışlarına, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadet şerbetini içti. Gözü dönmüş caninin, işlediği günahın ağırlığı altında ezilerek kendi kafasına sıkması ve kaçmaya çalışan diğer iki suç ortağının yakalanması, yüreklere düşen bu kor ateşi söndürmeye yetmedi. Bir caninin fütursuzluğu, bir kahramanı hayattan, sevdiklerinden ve korumaya yemin ettiği vatanından kopardı. Aziz Şehidimize Rahmet ve Minnetle… Görevi başında, milletinin huzuru uğruna canını siper eden kahraman polis memurumuz Ahmet Türkoğlu’na Allah’tan gani gani rahmet diliyoruz. Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken; başta gözü yaşlı kederli ailesine, sevenlerine ve gece gündüz demeden canı pahasına sokaklarımızı bekleyen Türk Polis Teşkilatı’na sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Biliyoruz ki, o kalleş kurşunlar sadece Ahmet Türkoğlu’na değil, bu ülkenin birliğine, dirliğine ve adaletine sıkılmıştır. Mekanın cennet, makamın ali olsun kahraman şehidim; bu necip millet seni, döktüğün helal kanı ve o karanlık gecede gösterdiğin cesareti asla unutmayacak. Aziz milletimizin başı sağ olsun.
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