Yaşlılarımızın nüfus içerisindeki payı artıyor: Türkiye’nin toplumsal yapısı grileşiyor!

UZUN YAŞAM, BAKIM SORUMLULUKLARINI VE DAYANIŞMA İMKÂNLARINI BİRLİKTE ARTIRIYOR: Ortalama yaşam süresinin uzamasının aile ilişkilerini ve kuşaklar arasındaki etkileşimi de dönüştürdüğünü belirten Dr. Berat Dağ, “Yaşam süresinin uzaması, farklı kuşakların daha uzun süre birlikte yaşamasını ve etkileşim kurmasını sağlamaktadır.” dedi. Yaşlı bireylerin aile içindeki konumunun toplumsal ve kültürel koşullara göre farklılaşabildiğini ifade eden Dağ, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Doğulu toplumlarda yaş almışlar, aile içerisinde daha belirleyici bir konumda olurken Batılı toplumlarda emeklilik ve ekonomik bağımlılık nedeniyle bu konum zayıflamıştır. Yine de hem gösterilen tarihî direnç hem de artan hizmet imkânları bağlamında düşünülürse bugün yaş almış bireylerin aile içinde ekonomik, duygusal ve zihniyetsel katkı sunmaya devam etmesi ihtimali vardır. Dolayısıyla uzun yaşam eşzamanlı bir biçimde bakım sorumlulukları ile kuşaklar arası dayanışma imkânlarını artırmaktadır.”