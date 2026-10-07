Yaşlılarımızın nüfus içerisindeki payı artıyor: Türkiye’nin toplumsal yapısı grileşiyor!

TÜRKİYE “GRİLEŞEN” BİR TOPLUM YAPISINA DOĞRU DEĞİŞİYOR: Yaşlılığı üretkenliğin sona erdiği bir dönem olarak görmenin yaş ayrımcılığını beslediğine dikkat çeken Dr. Dağ, “Buradaki temel amaç, yalnızca yaşam süresini uzatmak değil, uzayan yaşamın sağlıklı, bağımsız ve toplumsal hayatla bağlantılı biçimde geçirilmesidir.” dedi. Türkiye’de yaş almış bireylerin nüfus içindeki payının artmasının toplumsal kurumları da etkilediğini ifade eden Dr. Berat Dağ, “Bebek ölümlerinin azalması ve ortalama yaşam süresinin uzaması, toplumların giderek grileşmesine yol açmaktadır. Bunun bir parçası olarak Türkiye’de de yaş almış birey nüfusunun artması, ülkenin grileşen bir toplum yapısı bağlamında değiştiğini göstermektedir.” diye konuştu. Bu sürecin yalnızca nüfusun yaş dağılımındaki değişim üzerinden ele alınamayacağını vurgulayan Dağ, “Bu nedenle gelinen mevcut durumu, yalnızca demografik bir değişim olarak görmek sorunludur. Artık aile, ekonomi, siyaset, sağlık, sosyal güvenlik ve zihniyet kurumlarının da yaş almışların ihtiyaçları çerçevesinde değişmeye başlaması söz konusudur.” ifadelerini kullandı.