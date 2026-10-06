Danışmanın rüşvet itirafı sus pus etti: Parayı verenler mutlu vermedi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ahtapot gibi sardığı İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş talana imza atan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile 53’ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının duruşması rüşvet itirafı içeren bir diyaloğa sahne oldu. 93’üncü duruşmada danışmanı Adem Altıntaş, verdiği ifadeyle Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı yalanladı.
Altıntaş ve Şahan, Eylem 42’de geçen Medicana isimli hastanenin sahibinden bağış adı alıntında alınan 8 milyon dolarlık rüşvet konusunda karşı karşıya geldi. Soru-cevap bölümünde hastanenin sahibinin ‘haraç’ olarak nitelediği paralardan söz açıldı. Belediye hesabına yatırılan 4 milyon dolarla ilgili diyalog mahkeme salonunda sessizliğe neden oldu.
Duruşmada tıpkı İmamoğlu gibi üç maymunu oynama yoluna giden Şahan’a Altıntaş ‘’Belediyeye yapılan 4 milyon dolarlık bağıştan haberinizin olmaması çok inandırıcı değil" cevabını verdi. Şahan, bu cevapla şoke oldu. Altıntaş’ın 4 milyon dolarla ilgili “Verenler mutlu vermedi’’ demesi üzerine ise Şahan, soru sormayı kesti.