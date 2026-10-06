Danışmanın rüşvet itirafı sus pus etti: Parayı verenler mutlu vermedi!

Altıntaş ve Şahan, Eylem 42’de geçen Medicana isimli hastanenin sahibinden bağış adı alıntında alınan 8 milyon dolarlık rüşvet konusunda karşı karşıya geldi. Soru-cevap bölümünde hastanenin sahibinin ‘haraç’ olarak nitelediği paralardan söz açıldı. Belediye hesabına yatırılan 4 milyon dolarla ilgili diyalog mahkeme salonunda sessizliğe neden oldu.

Duruşmada tıpkı İmamoğlu gibi üç maymunu oynama yoluna giden Şahan’a Altıntaş ‘’Belediyeye yapılan 4 milyon dolarlık bağıştan haberinizin olmaması çok inandırıcı değil" cevabını verdi. Şahan, bu cevapla şoke oldu. Altıntaş’ın 4 milyon dolarla ilgili “Verenler mutlu vermedi’’ demesi üzerine ise Şahan, soru sormayı kesti.